Margarita Paneque, delegada Institucional del CSIC en Andalucía / El Correo

VÍDEO 28 | Margarita Paneque, delegada Institucional del CSIC en Andalucía: "Que la ciudadanía y las autoridades sigan creyendo en la ciencia"

Como delegada institucional del CSIC en Andalucía, la científica Margarita Paneque ha querido subrayar en estas fechas el valor del equipo de investigadores, científicos y personal técnico que ha trabajado de la mano del equipo de Emergencias 112 durante el temporal en la zona de la Sierra de Grazalema y en línea con esta experiencia reciente, esta doctora en Química inorgánica defiende que en Andalucía, la ciudadanía, las autoridades, "sigan creyendo en la ciencia, sigan apostando por ella y sigan buscando respuesta para tantas circunstancias de nuestra vida que pueden beneficiarse del conocimiento científico".