Ana I. Bernal, periodista y escritora / El Correo

VÍDEO 28F | Ana I. Bernal, periodista: "Que la violencia de género sea una prioridad política y no sólo un discurso institucional"

La periodista y escritora malagueña, y también columnista de Prensa Ibérica, es una de las voces de su generación más comprometidas en la lucha contra la violencia de género, por eso este 28F reclama "que sea un prioridad política real y no sólo un discurso institucional". Para ello, reclama que Andalucía apueste de verdad por la educación en igualdaden las aulas y por la prevención de las violencias.