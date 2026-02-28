Ana Moreno, responsable Relaciones Institucionales y Marketing en Inés Rosales / El Correo

VÍDEO 28F | Ana Moreno, Inés Rosales: "Que Andalucía siga siendo un referente en lo económico y lo cultural"

Si hay una marca que significa tradición y, a la vez, haya sabido adaptarse a la demanda del mercado, incluyendo el internacional, sin perder la esencia, esa es Inés Rosales. Desde Castilleja de la Cuesta, exportan al mundo por eso, Ana Moreno, responsable Relaciones Institucionales y Marketing de la empresa desea que "Andalucía siga siendo un referente económico y cultural" sin perder la tradición.