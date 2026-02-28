Ana Salazar, presidenta de la Asociación de Comunicación Política / El Correo

VÍDEO | 28F. Ana Salazar, presidenta de la Asociación de Comunicación Política: "Una Andalucía que no sólo fuese rica en cultura sino también en empleo y futuro"

"¿Tú te imaginas una Andalucía que no sólo fuese rica en palabras, en cultura, en calidad de vida, sino también en empleo, futuro, en oportunidades? Una Andalucía que aporte más de lo que recibe". Es el escenario donde coloca su deseo para este 28F Ana Salazar, politóloga, presidenta de la Asociación de Comunicación Política y colaboradora de El Correo de Andalucía. "Una Andalucía que no pida permiso para crecer, que lidere en España y en Europa".