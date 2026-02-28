Antonio Manuel Mateos, de la Federación Andaluza de Memoria Democrática /

VÍDEO 28F | Antonio Manuel Mateos, de la Federación Andaluza de Memoria Democrática: "Deseo el impulso de las políticas públicas de memoria de Andalucía"

Como portavoz de la Federación Andaluza de Memoria Democrática, Antonio Manuel Mateos, recoge el sentir de la entidad que representa en el deseo de "la puesta en funcionamiento y el impulso de las políticas públicas de memoria en Andalucía". Asimismo, Mateos reclama "el derecho de las víctimas del franquismo y de sus familias como base fundamental para la consolidación democrática de nuestro país".