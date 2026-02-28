Benito Navarrete, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid / El Correo

VÍDEO 28F | Benito Navarrete, Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid: "Un estatuto jurídico para el Museo de Bellas Artes de Sevilla"

Para el historiador del arte Benito Navarrete, el Museo de Bellas Artes de Sevilla, una de las grandes pinacotecas españolas, solo podrá desplegar todo su potencial el día que el museo tenga "un estatuto jurídico independiente", con una gobernanza específica que lo saque del marco general de los museos andaluces y permita sumar implicación y recursos de todas las partes (Estado, Junta, Ayuntamiento). "Ambición, generosidad y entendimiento" para el Museo de Sevilla que "merece una transformación", sostiene el historiador.