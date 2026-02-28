El Correo

VÍDEO 28F | Carles Montiel, director del South Festival de Cádiz: "Que Andalucía consolide su apuesta por el audiovisual y las series"

Carles Montiel, director del South International Festival de Cádiz, expresa en su deseo por el Día de Andalucía: "Andalucía tiene creatividad, identidad y una energía cultural única. Desde el South lo vemos cada año: cuando una tierra apuesta por sus historias, se transforma. El audiovisual no es solo entretenimiento, es empleo, es industria, es proyección internacional y es orgullo colectivo. Mi deseo es que sigamos caminando juntos, ciudadanía, creadores e instituciones, para consolidar una Andalucía que apuesta por la cultura, por las series y por un futuro con ambición".