VÍDEO 28F | Cristóbal Martínez, delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla: "Sentir que en Andalucía conseguimos más accesibilidad"

Cristóbal Martínez, delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla tiene un mensaje nítido para este 28F: "Sentir que en Andalucía conseguimos más accesibilidad". Para el responsable de la ONCE a nivel autonómica "son enormes las barreras que existen en nuestros pueblos y nuestras ciudades, en la tecnología, en internet, en la administración, en los edificios". Por lo que el deseo, la reclamación de Martínez es "que esas barreras caigan y que entre todos pongamos en valor el enorme talento de las personas con discapacidades".