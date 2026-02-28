Daniel Ruiz, escritor /

VÍDEO 28F | Daniel Ruiz, escritor: "Tenemos que quitarnos los prejuicios y destacar la potencia que tenemos como pueblo"

Escritor y periodista, Daniel Ruiz lo tiene claro a la hora de elegir el deseo o la reclamación que pide este 28F. "Que los andaluces aprendamos a querernos más, a creer más en nosotros". El autor de novelas como Mosturito, Todo está bien o La gran ola defiende nuestro carácter fronterizo como la circunstancias que nos ha hecho un territorio de adaptación. "Nos tenemos que quitar prejuicios y destacar la potencia que tenemos como pueblo".