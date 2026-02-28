La banda sevillana Derby Motoreta's Burrito Kachimba / El Correo

VÍDEO 28F | Derby Motoreta's Burrito Kachimba: "Que todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna"

Derby Motoreta’s Burrito Kachimba es una banda sevillana que mezcla rock setentero y psicodelia con una actitud de barrio que ellos llaman kinkidelia pero que remite mucho a ese rock andaluz de los 70 que marcó una época y abrió camino a todo lo que vino después. Por eso, su mensaje este 28F está más que justificado. La banda reclama esas cosas que suenan a utopía (pero que hoy son más que necesarias que nunca) -que se acaben las guerras y las miserias en el mundo- y que "todo el mundo tenga acceso a una vivienda digna".