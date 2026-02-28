Enrique Mateos, presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana / El Correo

VÍDEO 28F | Enrique Mateos, presidente del Consejo de Participación de Doñana: "Que reforcemos el diálogo porque cuidar Doñana es cuidar Andalucía"

Como presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Enrique Mateos sostiene que "el Día de Andalucía no es sólo una celebración, es un compromiso con lo que somos y con lo que queremos ser. Y ese compromiso se refleja en cómo cuidamos nuestros grandes símbolos, símbolos como el Espacio Natural de Doñana, un verdadero emblema de la riqueza natural y biodiversidad de nuestra tierra". Su deseo es que "sepamos reforzar la participación real de la sociedad, escuchar a todos los sectores para contribuir a soluciones compartidas desde el diálogo, desde el respeto institucional, el rigor científico y la responsabilidad". "Cuidar Doñana es cuidar Andalucía y garantizar un futuro digno para las futuras generaciones", defiende.