Felipe Molina, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo /

VÍDEO 28F | Felipe Molina, Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo: "Cuidar Andalucía y nuestros paisajes es cuidar de la ganadería extensiva"

El presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos y Ganaderas en Extensivo (ANGGEX), Felipe Molina, tiene un recuerdo especial este 28F para los hombres y mujeres "que trabajan de sol a sol" el campo de Andalucía. "No entienden una Andalucía para vivir, sino una Andalucía para cultivar y cuidar el paisaje". "Son el alma que mantiene nuestros campos verdes, como nuestra bandera, nuestros pueblos blancos, como nuestra bandera". "Cuidar Andalucía y nuestros paisajes es cuidar de la ganadería extensiva", defiende.