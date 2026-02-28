El Correo

VÍDEO | 28F. Gerardo Landaluce, presidente Puerto de Algeciras: "Mejores carreteras y trenes y más capacidad eléctrica"

El puerto de Algeciras es uno de los más importantes de Europa y el primero de España en tráfico de mercancías, situado en un enclave estratégico entre el Atlántico y el Mediterráneo. Su actividad logística y conexión internacional lo convierten en un motor clave para la economía andaluza y nacional. Pero tiene un freno para su desarrollo: el deseo de Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras es "mejores carreteras y mejor ferrocarril para que las empresas andaluzas puedan exportar a cualquier rincón del mundo través del puerto de Algeciras de una forma sostenible y competitiva". Además de más capacidad eléctrica para las empresas y sus proyectos en el Campo de Gibraltar.