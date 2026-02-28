VÍDEO 28F | Gloria Martín Valcárcel, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir: "Que sigamos siendo una institución útil y cercana al territorio"

Gloria Martín Valcárcel, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir / El Correo

Como presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cargo del que tomó posesión el pasado julio, Gloria Martín Valcarcel subraya el papel de la institución, muy especialmente en estos primeros meses de 2026, en que el temporal ha azotado Andalucía. "Con compromiso y responsabilidad", sostiene, se ha dado respuesta "a las necesidades más urgentes en el territorio". En este sentido, Martín Valcárcel ha subrayado que desde la CHG se trabaja con unos principios fundamentales: "planificación hidrológica, la unidad de cuencia y la participación pública, tomando decisiones siempre desde el rigor técnico en una institución ya con casi 100 años de historia". De cara a este Día de Andalucía, el deseo, traslada su presidenta, es seguir siendo una institución "útil, eficaz y cercana al territorio".