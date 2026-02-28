Javier Cuenca, director de Save the Children Andalucía / El Correo

VÍDEO 28F | Javier Cuenca, director de Save the Children Andalucía: "En Andalucía todavía hay demasiados niños que sufren pobreza y que no tienen acceso a alimentación adecuada"

Más de un millón y medio de niños y niñas que viven en nuestra comunidad, el 17% de la población andaluza, está en el foco de las acciones de Save the Children, pero muy especialmente aquellos que sufren mayores desventajas. "En Andalucía todavía hay demasiados niños que sufren pobreza, que no tiene acceso a una vivienda digna ni a una alimentación adecuada y a unas condiciones de vida adecuadas que le permitan desarrollarse, entre ellos un entorno digital agresivo que les provoca mucho dolor y problemas de salud mental", alerta Javier Cuenca. Por estas razones, el responsable de Save the Children Andalucía desea que nuestra comunidad "sea capaz de encontrar las mejores soluciones para nuestra infancia".