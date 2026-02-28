Javier González de Lara, presidente de la CEA / El Correo

VÍDEO 28F | Javier González de Lara, presidente de la CEA: "Que se escuche a Andalucía y a sus empresas, motor del liderazgo"

"Andalucía es talento y es accion, por eso desde la Confederación de Empresarios de Andalucía reclamamos que pueda competir en igualdad de oportunidades, sin agravios con otras comunidades, con un marco estable que favorezca la inversión y la creación de oportunidades", describe su presidente, Javier González de Lara, reeligido para este cargo, al que llegó hace doce años, hace apenas unos días. En este 28F, el máximo responsable de la patronal andaluza reclama que "se escuche a Andalucía y sus empresas, porque son las que están llevando al liderazgo a nuestra comunidad, porque son el motor del desarrollo".