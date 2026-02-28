Jerónimo Vera, presidente de Cruz Roja en Andalucía / El Correo

VÍDEO 28F | Jerónimo Vera, presidente de Cruz Roja en Andalucía: "Que no miremos a otro lado cuando hay personas que sufren y nos necesitan"

"Andalucía siempre ha sido una tierra justa, solidaria y de acogida y, desde luego, cargada de diversidad y de buena esperanza", defiende Jerónimo Vera, presidente de Cruz Roja Andalucía. Por eso, en este 28F, donde se felicita a quienes han nacido aquí pero también a todos aquellos que han hecho de esta tierra su hogar, la Cruz Roja desea "evitar las desigualdades y luchar para que no se mire a otro lado en el momento de debilidad o vulnerabilidad que puedan tener las personas". Ese es el llamamiento, que sirve como deseo, como reclamación y como renovación del mensaje que lleva Cruz Roja por todo el mundo: "No mirar a otro lado cuando hay personas que sufren y nos necesitan". Para Vera, "nuestra sociedad debe ser justa con los andaluces pero también con las personas que recibimos".