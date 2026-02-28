Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional /

VÍDEO 28F | Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional: "Es el día para exigir que la política andaluza se haga desde nuestra tierra"

Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y ex letrado del Tribunal Constitucional durante seis años, el trabajo académico y divulgativo de este sevillano se centra especialmente en la justicia constitucional, los derechos fundamentales y la libertad de expresión. Sus tribunas en El Correo de Andalucía, donde colabora como articulista, tienen que ver con la ciudad del presente y su paisanaje. Para este 28F, su mensaje es claro: "recuperar el sentido de esta fecha, que siempre ha tenido que ver con el orgullo de ser andaluz y con el deseo de dirigir nuestros propios destinos". Para Urías, "ser andaluz es algo que va más allá de los folcklorismos, de la alegría, la feria, el flamenco, los carnavales o la Semana Santa, entronca directamente con una condición históricamente marcada por la miseria y la subordinación". "Tenemos que estar orgullosos de nuestra forma de hablar, de cómo somos, pero tenemos que entroncarlo con la marginación a la que se nos ha sometodo históricamente", ha defendido como mensaje para este Día de Andalucía. "Es el día para exigir que Andalucía se convierta en sujeto político propio, que la política andaluza se haga desde nuestra tierra, para nuestra tierra".