Jorge Pérez, presidente de la Fundación Manolita Chen y de la Asociación Pasaje Begoña /

VÍDEO 28F | Jorge Pérez, Fundación Manolita Chen y de la Asociación Pasaje Begoña: "Que Andalucía siga siendo una tierra de respeto para las personas LGTBIQ""

Como presidente de la Fundación Manolita Chen y de la Asociación Pasaje Begoña, Jorge Pérez lanza un deseo contra los mensajes rechazo y homofobia: "Que Andalucía siga siendo una tierra de respeto y convivencia para las personas LGTBIQ+ y que se elimine los mensajes de odio y el bullying en los colegios ni haya rechazo laboral ni en las familias".