José Ignacio García Pérez, rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) / El Correo

VÍDEO 28F | José Ignacio García Pérez, rector de la UNIA: "Que apostemos por la internacionalización de nuestras universidades"

José Ignacio García, rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), desde que de verdad "creyendo más que nunca en nuestro talento, el de que aquí que proyecta Andalucía hacia el mundo y el que busca en nuestra tierra un lugar donde hacer realidad sus ideas y sueños". García defiende el papel que tienen las universidades públicas en el fomento de este talento y, sobre todo, la internacionalización de nuestras universidades.