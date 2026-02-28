José María Garzón, empresario de la plaza de toros de la Maestranza / El Correo

VÍDEO 28F | José María Garzón, empresario de la plaza de toros de la Maestranza: "Que los andaluces vengan mucho a los toros"

Tras casi un siglo ligada a la empresa Pagés, la plaza de toros de la Maestranza ha cambiado de manos: a partir de ahora es el empresario José María Garzón, de la empresa Lances de Futuro, el encargado de gestionar uno de los cosos más importantes para la afición y el mundo del toro. Con motivo del Día de Andalucía, el empresario desea a los andaluces que tengan "libertad" y "que vengan mucho a los toros, que es una tradición que a la que Andalucía está unida".