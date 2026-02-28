José Miguel Morales, director general de la Federación Sur Acoge / El Correo

VÍDEO 28F | José Miguel Morales, director general de la Federación Sur Acoge: "Que no olvidemos que lo mejor de nuestra historia está vinculado a la diversidad"

"Lo mejor de nuestra historia y nuestra cultura está vinculado a la diversidad y la llegada de gente de todos lados del mundo". Es el mensaje de José Miguel Morales, director general de la Federación Sur Acoge (anteriormente Andalucía Acoge, fundada en 1991). Ante los discursos xenófobos, racistas y segregadores, para el responsable de una de las entidades con más experiencia integración y la defensa de los derechos humanos de las personas inmigrantes, por esta razón "Andalucía seguirá siendo más fuerte y con más oportunidades cuanto más sea capaz de integrar a cualquier persona que apueste por vivir en ella".