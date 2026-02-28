El Correo

VÍDEO 28F | Juan Manuel Gil, escritor y profesor: "Una Andalucía fuerte y solidaria es una Andalucía que apuesta por lo público"

Escritor y profesor en su Almería natal, el autor de Majareta o Trigo limpio defiende un deseo, el de una "Andalucía fuerte y solidaria, talentosa y creativa, esperanzada y trabajadora". Para ello, dice, se debe hacer "una apuesta decidida por lo público, por lo que es de todos, por aquello que más nos une a los andaluces y andaluzas, por la educación de los hombres y las mujeres de nuestro mañana, por una sanidad que acompañe, sane y cuide a tiempo, por una justicia que nunca llegue tarde, por unos servicios sociales que lleguen a tiempo de mirar a los ojos de quienes más los necesitan, y por una cultura que recupere la buena conversación, el placer de disentir, el amor por lo diferente y la lentitud en la vida".