VÍDEO | 28F. Juan y Medio: "Que los educadores de Andalucía fueran la envidia de nuestro país, tienen el futuro en sus manos"

De entre todos los deseos y reclamaciones que puede hacer Juan y Medio el suyo es un mensaje que mira al futuro, a los niños que hoy se están formando de la mano de educadores y profesores que tienen un reto en las aulas cada día. "Me gustaría que los educadores de Andalucía fuesen la envidia de este país, que estuviesen reconocidos, que estuviesen mimados, que estuviesen bien pagados. Ellos tienen el futuro de nuestra tierra en sus manos y hay que considerarlos al máximo, como lo que somos, la joya de la corona. Muchas gracias a maestros, a profesoras, a todo el mundo, para mí, lo más importante de la tierra, el dinero mejor invertido". Además, añade otra reclamación más: "Me encantaría que se respetase todo lo que tiene que ver con la naturaleza y el patrimonio artístico, que no se vandalice".