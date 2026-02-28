Julio Muñoz, 'Rancio', escritor y periodista / El Correo

VÍDEO 28F | Julio Muñoz, escritor y periodista: "Que nos quitemos los complejos, nunca han tenido sentido pero ahora menos"

Si hay una firma en El Correo de Andalucía que, semana a semana descubre o reivindica aspectos de nuestra idiosincrasia y nuestras ciudades ése es Julio Muñoz Rancio. Por eso su mensaje para este 28F es más que un deseo un imperativo: "que nos quitemos los complejos, nunca han tenido sentido pero ahora mismo". "Que nunca más hablemos de nuestra tierra infravalorándola": "Los andaluces ya no tenemos que pedir perdón por nada". Para Muñoz, "hoy ser andaluz es sólo inferior a lo que será dentro de unos años"-