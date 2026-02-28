Lorenzo Amor, presidente de ATA / El Correo

VÍDEO 28F | Lorenzo Amor, presidente de ATA: "Deseo para Andalucía menos paro, más empresas, más emprendedores y más autónomos""

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), su presidente Lorenzo Amor, desea en este 28F "más desarrollo económico, más empleo, menos paro, más empresas, más emprendedores y más autónomos". Para el responsable de los autónomos de toda España, "es fundamental que sigamos con esta línea ascendente para acabar con las desigualdades" y para ello hay que acabar con lo que nos divide y fomentar "políticas que nos lleven a la concordia".