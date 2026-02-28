Secciones

VÍDEO 28F | Lorenzo Amor, presidente de ATA: "Deseo para Andalucía menos paro, más empresas, más emprendedores y más autónomos""

Lorenzo Amor, presidente de ATA / El Correo

El Correo

Desde la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), su presidente Lorenzo Amor, desea en este 28F "más desarrollo económico, más empleo, menos paro, más empresas, más emprendedores y más autónomos". Para el responsable de los autónomos de toda España, "es fundamental que sigamos con esta línea ascendente para acabar con las desigualdades" y para ello hay que acabar con lo que nos divide y fomentar "políticas que nos lleven a la concordia".

