Magdalena Cantero, representante de la AECC en Andalucía / El Correo

VÍDEO 28F | Magdalena Cantero, AECC en Andalucía: "Mayor inversión en sanidad y en investigación contra el cáncer"

Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Almería y representante de la institución en Andalucía, hace un llamamiento a todos los andaluces "que cuidemos nuestro cuerpo y llevemos una vida sana y que participemos activamente en los cribados de cáncer de mama, de cuello de cérvix y de colon, porque eso nos salvará la vida". Y lanza una petición a todos los responsables políticos: "En el día se diagnostican en nuestra comunidad autónoma más de 140 casos de cáncer, por lo tanto, mayor inversión en sanidad, en investigación, para que dentro de muy poco hablar de cáncer en Andalucía sea sinónimo de su pervivencia".