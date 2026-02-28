Manuel Alejandro Moreno Cano, presidente de Sevilla Quiere Metro / El Correo

VÍDEO | 28F. Manuel Alejandro Moreno Cano, presidente de Sevilla Quiere Metro: "Que sigamos avanzando en la red de metro"

Sevilla es la única ciudad europea de su tamaño sin una red completa de metro. Es el argumento que da, una y otra vez y desde hace años, la plataforma Sevilla Quiere Metro en foros, mesas, comisiones y hasta en el Parlamento Europeo. Así que el mensaje de Manuel Alejandro Moreno Cano, presidente de esta organización, es tan evidente como necesario: "Que Sevilla siga avanzando en la construcción de su red de metro". No sólo en los avances de la Línea 3, sino en la necesaria construcción de la línea 2 que conectará el Aljarafe con Sevilla Este.