María Morales, Presidenta de ASAJA / El Correo

VÍDEO 28F | María Morales, Presidenta de ASAJA: "Que en cada colegio haya un pequeño huerto donde los niños se tiñan de agro"

"La sociedad sólo se transforma desde las aulas". Para María Morales, presidenta de ASAJA (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), el deseo de este 28F es claro: "que los educadores y el agro caminen juntos". "Tenemos a nuestros hijos sentados en pupitres ante pizarras digitales, levantemos a esos niños y tengamos en cada colegio, en cada instituto un pequeño huerto donde los niños se tiñan de agro, tengan las manos manchadas de barro, los pies pisando su tierra, porque tienen que sembrar tomates, regar lechugas, ver cómo florece un naranjo", enumera Morales en un entusiasta mensaje del campo andaluz para este Día de Andalucía.