VÍDEO 28F | María Rosa, profesora e investigadora de la UCA: "Que se apueste más por la investigación en el cáncer infantil"

María Rosa Durán, una matemática y profesora titular de la Universidad de Cádiz, lleva desde 2018 inmersa en un proyecto pionero a nivel nacional para dar con el algoritmo que permita a los profesionales de la sanidad avanzarse al desarrollo de la leucemia aguda linfoblástica en cada paciente. "Que apostemos con más fuerza por la investigación y sobre todo por la investigación del cáncer infantil, que no se entienda como un gasto sino como una inversión", defiende la investigadora gaditana.