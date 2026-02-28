Marta Crespo, de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba de Cádiz / El Correo

VÍDEO 28F | Marta Crespo, de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba de Cádiz: "Que la nueva almadraba de Sancti Petri salga a la luz lo antes posible"

Como directora gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Almadraba de Cádiz, Marta Crespo reivindica la importancia de las almadrabas, que "incluso están recogidas en el Estatuto de Autonomía de Andalucía". "Las almadrabas son un arte de pesca que conserva la especie, es respetuosa con el medio ambiente, tiene un compromiso social con el territorio y genera empleo estable y de calidad" y este año, comenta Crespo, "la gran esperanza" es la nueva almadraba de Sancti Petri en Chiclana de la Frontera, "por lo que pedimos a todas las administraciones que trabajen conjuntamente para que este proyecto, que ya es una realidad, salga a la luz lo antes posible".