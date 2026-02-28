Marycruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla / El Correo

VÍDEO 28F | Marycruz Arcos, directora del Centro de Documentación Europea de la US: "Que sigamos potenciando los valores europeos"

Como directora del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla, Marycruz Arcos recuerda que ya llevamos 40 años celebrando el 28F dentro del proyecto europeo, de ahí que su mensaje para este Día de Andalucía es que "sigamos trabajando para que esta tierra no sea un lugar de paso, sino un lugar donde quedarse y en el que trabajemos por potenciar los valores europeos".