Mercedes García Ayuso, coordinadora de Unicef en Andalucía / El Correo

VÍDEO 28F | Mercedes García Ayuso, coordinadora de Unicef en Andalucía: "Andalucía soporta un 43% de pobreza infantil, hay que trabajar por el futuro de esos niños"

En Andalucía viven más de un millón y medio de niños y niñas y los más vulnerables están en el foco de Unicef Andalucía. Su coordinadora regional, Mercedes García Ayuso, alerta que pese al desarrollo de nuestra comunidad, "Andalucía sigue soportando una de las tasas de pobreza infantil y exclusión social más alta de toda España, que llega al 43%". Por eso, su deseo es "que hay que seguir trabajando por el bienestar de estos niños y por un futuro lleno de oportunidades".