Modesto Barragán, periodista y director de 'Andalucía Directo' / El Correo

VÍDEO 28F | Modesto Barragán, periodista: "Hay que mantener el espíritu de lucha de los años que nos trajeron hasta el 28F"

Modesto Barragán, premiado con el Iris 2025 al Mejor Presentador autonómico, ha sido reconocido por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha sido reconocido como director y presentador de Andalucía Directo, uno de los buques insignias de Canal Sur y una de las mejores herramientas para la vertebración de Andalucía desde el audiovisual. "Hay que mantener el espíritu de lucha de aquellos años que nos trajeron hasta aquí, queda mucho camino por recorrer hasta lo que nos merecemos uy hoy parece que todo se soluciona con el impacto de las redes sociales", defiende.