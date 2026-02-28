VÍDEO 28F | Nicolás Montenegro, diseñador: "Que Andalucía tenga ese respeto por el trabajo artesanal que nos caracteriza"
Diseñador de moda sevillano, especializado en alta costura y, sobre todo, moda nupcial, Nicolás Montenegro se formó en el Istituto Marangoni de Milán y trabajó con firmas como Dolce & Gabbana y Max Mara antes de regresar a su pueblo, La Lantejuela para crear su propia marca Montenegro, apostando por la artesanía y la producción desde allí. "Mi 28F es seguir trabajando para Andalucía, desde los cuatro talleres que tenemos y que están aquí, oara mí es un orgullo que todo lo que hacemos sale de manos andaluzas", defiende quien también es Premio Woman Andalucía. "Nuestra comunidad autonóma ha demostrado que es una tierra luchadora, que ha caído y se ha levantado muchas veces y aquí estamos, al pie del cañón". Su deseo, como diseñador muy arraigado a sus raíces, es defender ese "punto artesanal que nos caracteriza".