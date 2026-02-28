Nuria López, Secretaria General de CCOO-A / El Correo

VÍDEO |28F. Nuria López, Secretaria General de CCOO-A: "Que la riqueza se reparta y no quede en las manos de los de siempre"

Nuria López, secretaria General de CCOO de Andalucía, reclama que "un futuro de ilusión y de seguridad" para Andalucía, donde la "mayor seguridad" sea "un trabajo con salarios justos y con derechos y que no perdamos la vida cuando vamos a ganárnosla". En este sentido, la líder sindical reclama "que nuestras hijas y nuestros hijos tengan un futuro mejor, que las personas mayores tengan el respeto que se merecen y que el conjunto de la ciudadanía tengan un cuadro de servicios públicos justos para garantizar la igualdad de oportunidades". Ante el futuro de Andalucía, López reclama que la riqueza que se genera y se va a generar en Andalucía "se reparta y no quede en las manos de los de siempre".