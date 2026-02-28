El Correo

VÍDEO 28F | Oskar Martín, Secretario General de UGT Andalucía: "El verdadero patriotismo andaluz es el que defiende el proyecto colectivo"

Desde UGT Andalucía, su secretario general, Óskar Martín defiende el compromiso con Andalucía a través de la defensa de la autonomía "que nació de la garra del valor de este pueblo y el derecho a la igualdad de todos los pueblos". El verdadero patriotismo andaluz es el que defiende lo común, el proyecto colectivo como un trabajo de calidad, unos servicios públicos de excelencia y justicia social".