Rafa Cobos, director y guionista / El Correo

VÍDEO 28F | Rafa Cobos, director y guionista: "Que se incluya el cine en el sistema educativo para que se respete desde su base"

Director y guionista de Golpes, una película sobre la memoria y las heridas con la que se ha estrenado en la dirección de largometrajes, Rafael Cobos desea -y reclama- para este 28F que se cuide la educación pública y "que se incluya dentro del sistema educativo para que se respete y proteja desde su base". Además, Cobos defiende, también para el cine, "una ley justa en materia fiscal y tributaria" que permite seguir construyendo músculo empresarial para esta industria y sus profesionales.