VÍDEO 28F | Reyes Gallegos, arquitecta: "Que se ponga en marcha la construcción de miles de VPO a precios asequibles"

El problema del acceso a la vivienda está en el centro del debate en Andalucía y en España y es asunto central en la trayectoria de la arquitecta y urbanista Reyes Gallegos. Es por eso que el mensje que lanza de cara al 28F es "que se ponga en marcha la construcción de miles de VPO a precios asequibles en Andalucía, que se controlen los precios, que se fomente el alquiler". La directora del documental Ellas en la ciudad, sobre cómo se construyeron los barrios de la periferia de Sevilla, reclama que "el derecho a una vivienda digna se cumpla para toda la comunidad".