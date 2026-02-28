Rocío Peralta, diseñadora de moda flamenca / El Correo

VÍDEO 28F | Rocío Peralta, diseñadora de moda flamenca: "Quiero una Andalucía donde los jóvenes puedan emprender sin necesidad de marcharse"

Especializada en moda flamenca y creadora de una firma que trasciende fronteras, Rocío Peralta, reconocida con el Premio Woman Andalucía, es conocida por reinterpretar el traje de flamenca con un estilo elegante y muy cuidado en los detalles, una forma que también es con la que quiere mirar Andalucía este 28F. Peralta reivindica "una Andalucía valiente que mire al futuro conservando sus raíces, que no pierda su identidad, su arte y su acento, que es lo más importante que tenemos". Pero junto con la identidad, la empresaria y diseñadora reclama una Andalucía "de oportunidades, donde nuestros jóvenes puedan emprender sin necesidad de marcharse".