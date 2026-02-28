Secciones

VÍDEO 28F | Rubén Sánchez, Presidente de FACUA: "Que Andalucía deje de ser tierra de especulación inmobiliaria"

Rubén Sánchez, Presidente de FACUA / El Correo

El Correo

Como presidente de la organización de consumidores FACUA, Rubén Sánchez, lanza un mensaje para que lo "reflexione" el Gobierno andaluz: "Que Andalucía deje de ser tierra de especulación inmobiliaria y empiece a tener unas garantías de acceso a la vivienda, con un precio en el alquiler que tenga topes, como plantea la Ley de Vivienda y un precio de venta que garantice también un intervencionismo, como mínimo, garantizando mucha vivienda pública a precios razonables".

