VÍDEO 28F | Silvia Hidalgo, escritora e ingeniera: "Quiero una Andalucía que apuesta por el talento sin complejos"

Silvia Hidalgo (Sevilla, 1978) combina su carrera como ingeniera informática especializada en ciberseguridad con su faceta literaria: es autora de relatos en varias antologías y ha escrito Dejarse flequillo, Yo, mentira y Nada que decir, obra con la que ganó el Premio Tusquets Editores de Novela 2023 y que la consolidó como una de las voces más destacadas de la narrativa reciente en español. En su mensaje para el 28F, Hidalgo reclama "una Andalucía llena de posibilidades reales, con una apuesta valiente y sin complejos por el talento, que es un don universal pero que muchas veces necesita de la red social de seguridad para que aflore, sea el entorno que sea". También guionista y cineasta, Hidalgo defiende "una Andalucía culta, orgullosa de su tradición pero con paso firme hacia la innovación y la vanguardia".