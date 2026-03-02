Secciones

Es noticia
Giro brusco del tiempoVox conquista a los jóvenesLlorera Juanma MorenoMultas patinetesBombardeo IránAño nuevo chinoProyectos pendientes SevillaBar MacarenaCortes tráfico
instagramlinkedin
VÍDEO 28F | Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA: "Que Andalucía deje de ser tierra de especulación inmobiliaria"

VÍDEO 28F | Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA: "Que Andalucía deje de ser tierra de especulación inmobiliaria"

Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA /

VÍDEO 28F | Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA: "Que Andalucía deje de ser tierra de especulación inmobiliaria"

RRSS WhatsAppCopiar URL

Como secretario general de la organización de consumidores FACUA, Rubén Sánchez, lanza un mensaje para que lo "reflexione" el Gobierno andaluz: "Que Andalucía deje de ser tierra de especulación inmobiliaria y empiece a tener unas garantías de acceso a la vivienda, con un precio en el alquiler que tenga topes, como plantea la Ley de Vivienda y un precio de venta que garantice también un intervencionismo, como mínimo, garantizando mucha vivienda pública a precios razonables".

Tracking Pixel Contents