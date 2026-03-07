Donald Trump afirma que Cuba está "en sus últimos momentos de vida"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que Cuba se encuentra en "sus últimos momentos de vida", pero afirmó que está negociando con La Habana.
Últimos vídeos
ESCUDO DE LAS AMÉRICAS
Así ha sido la firma del acuerdo en la Cumbre "Escudo de las Américas"
ESCUDO DE LAS AMÉRICAS
Donald Trump anuncia una nueva "coalición militar" en Latinoamérica contra los carteles
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Más de 40 muertos en ataques israelíes contra la zona libanesa de Nabi Shit
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO