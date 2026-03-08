Secciones

Trump asegura que fue Irán quien bombardeó una escuela y mató a más de cien niñas

Javier Vendrell Camacho

Donald Trump incidió este sábado en la culpabilidad de Irán en el bombardeo contra una escuela infantil de niñas. Este ataque tuvo lugar el primer día de la guerra y acabó con la vida de 175 personas. Irán, por su parte, ha acusado a Estados Unidos e Israel del suceso.

