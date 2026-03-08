VÍDEO | Así han sido las dos manifestaciones del 8M en Sevilla
En Sevilla hay dos manifestaciones: el Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado una movilización bajo el lema 'Atacan nuestros derechos, las mujeres respondemos' que partirá a las 12,00 horas desde la Plaza Nueva y finalizará en la Alameda de Hércules. A la misma hora, una segunda bajo el lema 'Frente a las violencias fascistas, trenzamos resistencias feministas' desde la Torre Pelli hasta el Palacio de San Telmo. Más información
