Las exmonjas de Belorado: "¡Hoy es el cumpleaños de Sor Sion y el Señor le regala un desahucio!"

Lucía Feijoo Viera

Las exmonjas del convento burgalés de Belorado están ya realizando la mudanza para abandonar el edificio con el fin de evitar que el jueves agentes de la Guardia Civil procedan a su desalojo por orden judicial después de perder la batalla con la Iglesia en los tribunales. Las ex religiosas están trasladando sus enseres y pertenencias desde el cenobio burgalés al de Santa Klara de Orduña. 

