Marina Casanova

VÍDEO | Catalina García: "107 personas se van a incorporar para el refuerzo de la ley para la gestión ambiental"

Hablamos con Catalina García, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, para analizar algunas de las principales cuestiones relacionadas con la ley de gestión ambiental.