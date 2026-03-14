La destrucción en las calles de Beirut tras casi dos semanas de ataques israelíes
Los ataques israelíes en Beirut de los últimos días dejan escenas de destrucción en la urbe capitalina y en los suburbios sur, conocidos como Dahye, donde los ataques no han cesado desde que Israel iniciara la ofensiva militar contra el país el pasado 2 de marzo. Más información
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