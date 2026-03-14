Javier Vendrell Camacho

Guterres exige el fin de los bombardeos en el Líbano: "Este pueblo no eligió esta guerra"

El secretario general de la ONU, António Guterres, alertó este sábado en Beirut de que no existe una salida militar al actual conflicto entre el grupo chií Hizbulá e Israel, por lo que pidió a ambos bandos que recurran al diálogo y a las vías diplomáticas disponibles. Más información